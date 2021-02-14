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    Электросети обновят в Келесском районе Туркестанской области

    14 Февраля 2021, 21:40

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Келесском районе обновят электрические сети в 5 населенных пунктах сельского округа Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    На эти работы трудоустроят около 70 местных граждан. Оплата пенсионных взносов рабочих будет поручена подрядным учреждениям и находится на контроле районного акимата.

    Вместе с тем, в прошлом году в рамках программы «Дорожная карта занятости» трудоустроено около 100 граждан.

    В акимате напомнили, что программа включает в себя четыре направления. Трудоустроенные жители в основном трудятся в строительной отрасли, а также участвуют в ремонте объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройстве сел.

    «Особым условием при реализации инфраструктурных проектов «Дорожной карты занятости» является обеспечение не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Половина работников трудоустроена через центры занятости населения, приоритет отдан безработной молодежи», - отметили в пресс-службе главы региона.

    Помимо этого, в рамках программы в Келесском районе в прошлом году проведен капитальный ремонт 3 объектов, который уже полностью завершен. В рамках этих работ трудоустроили 75 граждан. Реконструированы и обновлены средняя школа в сельском округе Биртилек, центральная больница в сельском округе Актюбе и футбольное поле в сельском округе Ушкын.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Энергетика Туркестанская область ЖКХ Занятость
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