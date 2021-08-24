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    Электронный образовательный портал запустят в военных вузах Казахстана

    24 Августа 2021, 20:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалистами Министерства обороны и военных вузов Казахстана разработан программно-аппаратный комплекс «е-Интеллект». Пилотный проект по автоматизации и цифровизации учебного процесса будет запущен в системе военного образования с 1 сентября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Комплекс представляет собой электронный образовательный портал, объединяющий все учебные заведения в единое информационное пространство. В нем учтены особенности организации учебного процесса в военных учебных заведениях.

    «е-Интеллект» будет функционировать по внутренней ведомственной сети. Он не имеет технических ограничений по наполнению различного типа информацией: видео, фото, текстовые, графические, табличные и другие данные.

    Сбор данных в единое хранилище и их сохранность гарантированы благодаря резервному копированию и хранению на едином сервере.

    На портале учащиеся и преподавательский состав могут круглосуточно получать актуальную информацию об учебном процессе с любого рабочего компьютера.

    Программно-аппаратный комплекс облегчит работу преподавателей, которые будут загружать на единый портал расписание занятий, вести учет контроля успеваемости, мониторинг образовательных программ и многое другое. Руководство вузов может постоянно отслеживать учебный процесс.

    В настоящее время комплекс установлен в Военном институте Сухопутных войск. До начала нового учебного года он будет запущен в других военных учебных заведениях оборонного ведомства.

    Запуск системы на полную мощность планируется осуществить в несколько этапов до 2025 года. «е-Интеллект» будет интегрирован с имеющимися автоматизированными системами управления Вооруженных сил, а также с единой национальной образовательной базой данных.

    Необходимо отметить, что проект разработан в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Вузы Армия Цифровой Казахстан
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