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    Электронные ветпаспорта планируют выдавать в Казахстане

    2 Декабря 2020, 09:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан - первая страна ЕАЭС, которая использует единую систему учета сельскохозяйственных животных, с занесением данных в информационную систему «Идентификация сельскохозяйственных животных». В системе зарегистрировано более 35 млн. сельхозживотных, в ней работают порядка 4,5 тыс. ветеринарных специалистов», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    По его словам, постоянно проводится работа по модификации системы для отслеживания полного жизненного цикла животных, включая профилактические ветеринарные мероприятия.

    «С учетом развития системы вносятся изменения в действующие НПА. Так, законодательное закрепление положения по выдаче ветеринарных паспортов в электронной форме уже рассматривается Парламентом. Данная норма упростит выдачу и ускорит получение ветеринарных паспортов, существенно сэкономит государственные расходы», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан
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