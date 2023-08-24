Электронные табло на автобанах расскажут о погоде и ситуации на дорогах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности движения на скоростных автомагистралях страны устанавливают информационно-электронные табло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на QazAvtoJol. Интеллектуальная система предупреждает водителей об изменении погодных условий, ситуации на дороге и указывает на соблюдение соответствующей скорости. 14 электронных табло появятся на шести республиканских автодорогах: «Астана - Павлодар»; «Конаев - Талдыкорган»; «Тараз - Кайнар»; «Шымкент - Кызылорда»; «Шымкент - Тараз»; «Шымкент - граница Узбекистана»