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    Электронные табло на автобанах расскажут о погоде и ситуации на дорогах

    24 Августа 2023, 20:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности движения на скоростных автомагистралях страны устанавливают информационно-электронные табло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на QazAvtoJol.

    Интеллектуальная система предупреждает водителей об изменении погодных условий, ситуации на дороге и указывает на соблюдение соответствующей скорости.

    14 электронных табло появятся на шести республиканских автодорогах:

    «Астана - Павлодар»;

    «Конаев - Талдыкорган»;

    «Тараз - Кайнар»;

    «Шымкент - Кызылорда»;

    «Шымкент - Тараз»;

    «Шымкент - граница Узбекистана»

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Транспорт Дороги КазАвтоЖол
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