Электронные табло на автобанах расскажут о погоде и ситуации на дорогах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения безопасности движения на скоростных автомагистралях страны устанавливают информационно-электронные табло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на QazAvtoJol.
Интеллектуальная система предупреждает водителей об изменении погодных условий, ситуации на дороге и указывает на соблюдение соответствующей скорости.
14 электронных табло появятся на шести республиканских автодорогах:
«Астана - Павлодар»;
«Конаев - Талдыкорган»;
«Тараз - Кайнар»;
«Шымкент - Кызылорда»;
«Шымкент - Тараз»;
«Шымкент - граница Узбекистана»