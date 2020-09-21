Электронные браслеты слежения начали применять в Антикоррупционной службе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Казахстана начала применять электронные браслеты для подозреваемых содержащихся под домашним арестом. Об этом сообщил помощник по вопросам цифровизации председателя Агентства РК по противодействию коррупции Аслан Кусаинов в ходе брифинга на площадке «Антикор» в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом успешного международного опыта Агентством начато использование электронных средств слежения – браслетов, при избрании в отношении лиц мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей. 17 сентября текущего года данная практика впервые применена Антикоррупционной службой по решению специализированного следственного суда города Караганды в отношении подозреваемого лица по уголовному делу при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемому разъяснены правила ношения электронных средств слежения с принятием на себя соответствующих обязательств. Также подозреваемое лицо прошло медицинское освидетельствование на предмет общего состояния здоровья и отсутствия у него противопоказаний», – сказал А.Кусаинов.

По его словам, применение электронных браслетов позволит оперативно реагировать на факты нарушений подозреваемыми условий мер пресечения и предупредить их попытки скрыться от следствия и суда. Применение электронных браслетов корреспондируется с требованием к гуманизации уголовного наказания и, возможно, в ближайшем будущем позволит сократить количество лиц, находящихся под стражей.

А.Кусаинов пояснил, что электронный браслет представляет собой радиоэлектронный модуль нательного ношения, крепится на ноге подозреваемого или обвиняемого. Система обладает функцией несанкционированного снятия и предупреждения. Браслет имеет сертификат соответствия по уровню токсичности и соответствует всем регламентам безопасности. Вес браслета составляет около 80 граммов, что минимизирует дискомфорт от его ношения. Попытка его снять или любым механическим способом воздействовать на него приводит к активации системы и отсылке сообщения в диспетчерский пункт. Особенностью системы является функция верификации подконтрольного лица. При необходимости удостовериться в нахождении лица в определенном месте, диспетчер нажимает одну кнопку и на телефон лица приходит сообщение о том, что он должен в течение 5 минут верифицировать себя – прежде всего, по лицу и по голосу.

Регистрация и надевание браслета происходит непосредственно в месте, где объявлена мера пресечения. При необходимости выезда лица за пределы дозволенного периметра, администратор системы может определить его маршрут – вычертить контур, по которому лицо может прибыть в соответствующий пункт без регистрации нарушения и ареста. В комплект оборудования входит защищенный смартфон, маяк.

Затем А.Кусаинов провел демонстрацию электронного браслета, отметив, что операторы для сопровождения системы уже назначены.