Электронную систему ONAY! запустят в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В городе Балхаше заработает электронная система обилечивания ONAY! Запуск системы запланирован на третий этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Власти Балхаша договорились о внедрении электронной системы оплаты проезда ONAY! Меморандум о сотрудничестве заключили акимат города и Транспортный холдинг Алматы.

«С внедрением ONAY! транспортная инфраструктура города изменится в лучшую сторону. Во-первых, система покажет реальный пассажиропоток. Исходя из этого, можно будет оптимизировать маршрутную сеть, составить правильное расписание движения автобусов. Кроме этого, пассажиры смогут отслеживать движение транспорта через мобильное приложение», – отметил аким Балхаша Кайрат Камзин.

По его словам, запуск электронной системы планируется к концу года.



