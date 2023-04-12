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    Электронную систему ONAY! запустят в Балхаше

    12 Апреля 2023, 01:50

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В городе Балхаше заработает электронная система обилечивания ONAY! Запуск системы запланирован на третий этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Власти Балхаша договорились о внедрении электронной системы оплаты проезда ONAY! Меморандум о сотрудничестве заключили акимат города и Транспортный холдинг Алматы.

    «С внедрением ONAY! транспортная инфраструктура города изменится в лучшую сторону. Во-первых, система покажет реальный пассажиропоток. Исходя из этого, можно будет оптимизировать маршрутную сеть, составить правильное расписание движения автобусов. Кроме этого, пассажиры смогут отслеживать движение транспорта через мобильное приложение», – отметил аким Балхаша Кайрат Камзин.

    По его словам, запуск электронной системы планируется к концу года.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Транспорт
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