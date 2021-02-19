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    Электронную карту аварийности на дорогах запустили в Казахстане

    19 Февраля 2021, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК презентовали электронную Карту аварийности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил заместитель Генпрокурора РК Марат Ахметжанов в ходе презентация цифровых проектов Комитета по правовой статистике и специальным учетам, на карте отображается статистика по дорожно-транспортным происшествиям, повлекшим гибель или ранение людей.

    Простые ДТП без последствий для жизни и здоровья граждан не учитываются.

    Карта полезна для местных исполнительных органов, служб дорожной полиции, АО «НК «КазАвтоЖол», а именно для профилактики и снижения аварийности, своевременного принятия мер для расстановки необходимых дорожных знаков и разметки, своевременного ремонта аварийных участков, а также для анализа принятия соответствующих управленческих решений.

    Детальную информацию об аварийности на дорогах и улицах страны можно посмотреть на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам qqamqor.gov.kz в разделе «Информационный сервис».

    Для этого нужно пройти в окно «Геоинформационные системы», выбрать вкладку «ДТП», а также задать интересуемые параметры времени и региона.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Восточно-Казахстанская область ДТП Генпрокуратура Транспорт Безопасность Цифровой Казахстан Общество
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