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    Электронную фотовыставку военных лет провели в Акмолинской области

    9 Мая 2020, 11:14

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в праздновании 75-летие Победы в Великой Отечественной войне государственным архивом Акмолинской области на просторах интернета проведена виртуальная фотовыставка «Қаһармандыққа тағзым». В экспозиции были представлены архивные снимки местных боевых дивизий, сформированных для борьбы против фашизма, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

    С первых дней войны и до ее окончания казахстанцы полностью подчинили свою жизнь задачам обороны. Достойный вклад в победу внесли и жители Акмолинской области.

    В 1939 году город Акмолинск стал областным центром и к началу Великой Отечественной войны он уже был достаточно большим городом с развитой по тем временам промышленностью. Областной центр сыграл важную роль в формировании казахстанских воинских частей.
    Здесь были сформированы 310-ая, 387-ая, 29-ая стрелковые и 106-ая кавалерийская дивизии.

    «В этот день, когда на всем постсоветском пространстве празднуется юбилей Великой Победы, важно еще раз громко напомнить всем, особенно молодому поколению о тех страницах истории, которые связаны с этой войной. Цель нашей виртуальной фотовыставки – пробудить чувство гордости за свою страну и ее героев, подаривших нам мирное небо над головой», - прокомментировал директор областного архива Темирбек Батырханов.

    К слову, сегодня в регионе проведено множество и других мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ, среди них онлайн-акция «Бессмертный полк», бесконтактные концерты во дворах ветеранов войны, онлайн-обзор военных писем, челленджи песен военных лет и другие.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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