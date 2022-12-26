Электронная система назначения адвокатов требует доработки - Минюст

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как проходит процесс цифровизации адвокатской деятельности в РК, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр юстиции РК Алма Муканова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом предусмотрена единая информационная система юридической помощи, предназначенная для автоматизации адвокатской деятельности и деятельности юридических консультантов. Внедрена информационная система «Е-заң көмегі» , которая автоматизирует процедуры назначения адвокатов, оплаты их труда», - сказала Алма Муканова.

Информационная система введена в промышленную эксплуатацию в июне 2019 года, прошла аттестационное обследование и испытание на соответствие требованиям информационной безопасности.

20 апреля 2021 года по всей Республике Казахстан запущен II этап пилотного проекта по автоматизации процессов назначения адвоката в качестве защитника, расчета и оплаты ГГЮП в уголовном судопроизводстве.

Полное функционирование системы в рамках гарантированной государством юридической помощи началось с 3-го квартала 2022 года.

«Назначение адвокатов в электронном формате показало свою эффективность и значимость в условиях сегодняшних реалий. Данные мероприятия позволяют сотрудникам, ведущим уголовный процесс производить назначение адвоката, выносить постановление об обеспечении участия защитника подозреваемому и постановление об оплате юридической помощи, связанной с защитой подозреваемого в рамках гарантированной государством юридической помощи в автоматизированном режиме», - отметила Алма Муканова.

По словам вице-министра, информсистема обеспечивает свободный доступ к квалифицированной юридической помощи, предоставляет возможность получить необходимую информацию для граждан, а также правовое консультирование в режиме онлайн.

«Таким образом, с момента запуска информсистемы в электронном формате органами полиции направлено 25 492 ходатайства по назначению адвокатов в качестве защитников, из них адвокатами подтверждено 22 307. Кроме того, интеграция с рядом информационных систем других государственных органов «Физические лица», «Юридические лица», «Регистр недвижимости», единая система электронного документооборота, «BestProfi», «Индивидуальный социальный код», «Е – лицензирование» и «Единый реестр досудебных расследований» значительно оптимизирует работу адвоката и юридического консультанта при осуществлении своей деятельности», - пояснила Алма Муканова.

Вместе с тем вице-министр подчеркнула, что ведется соответствующая работа по усовершенствованию информсистемы.

«На основании приказа Комитета государственного имущества и приватизации 720 от 30.11.2022г. информационная система передается в собственность Министерства юстиции», - резюмировала Алма Муканова.



