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    Электронная подпись граждан будет храниться в телефоне - Багдат Мусин

    1 Декабря 2022, 13:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил механизм QR-подписания документов вместо Электронной цифровой подписи (ЭЦП) на портале госуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если сегодня пользователь государственных интернет-порталов обязан устанавливать дополнительные программные обеспечения в виде NCALayer или Java на компьютер, у многих пользователей возникают с этим трудности. Соответственно, мы эту трудность решаем путем того, что каждый человек имеет мобильный телефон. В мобильном телефоне будет сохраняться электронная подпись или же будет сгенерирована на основе биометрической идентификации в онлайн-режиме», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Он объяснил, что электронная подпись сохраняется в облачном формате.

    «Человек, когда захочет использовать электронную подпись, будет открывать eGOV mobile, наводить на QR-код документ, который он хочет подписать, и в момент считывания QR-кода он будет нажимать кнопку согласия подписать документ. Вся эта процедура по подписанию будет проходить на мобильном устройстве и в серверах», - сказал Б. Мусин.

    По словам министра, нужно думать об удобстве. Также он проинформировал, что во многих порталах, в частности в приложениях банков, используются электронные подписи. Но многие не знают, что они используются.

    «Популярные платформы отошли от излишнего объяснения гражданам, что они имеют электронную подпись в телефоне. Поэтому, мы у них взяли лучший опыт - электронную подпись человека будем хранить в облачном виде или же на устройстве, то есть на мобильном телефоне. Что человек может всегда носить с собой? Это телефон. А электронная подпись может где-то остаться», - считает министр.

    «Именно информационная безопасность страдает тогда, когда электронную подпись граждане записывают на флешке, потом эти флешки где-то остаются, пароли не меняют, с этих флешек загружают, их передают бухгалтерам и кому-то еще. А это фактически юридически значимая подпись. Вы же собственноручную подпись сегодня никому не передаете. Вы ее подписываете сами, когда приносят документ. То же самое мы хотим сделать с ЭЦП, чтобы когда человеку высылают документ, который он должен подписать на портале и других цифровых платформах, он будет своей ЭЦП подписывать, сам инициировать процесс подписания: открывать eGOV mobile, наводить на QR-код и соответственно, обеспечивать подписание», - объяснил Б. Мусин.

    Говоря о сроках, глава Минцифровизации сообщил, что на сегодня создана инфраструктура и теперь каждый госорган должен провести у себя доработки.

    «Что касается государственных порталов, мы в течение следующего года будем переводить все порталы на этот новый механизм подписания (…) Граждане РК не будут иметь необходимости ходить в ЦОНы, генерировать электронные подписи на флешках, писать запросы и так далее. Это все будет на телефоне, и с помощью телефона он будет иметь свою электронную подпись», - заключил Багдат Мусин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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