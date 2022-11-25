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    Электронная биржа труда помогла трудоустроиться 445,1 тыс. казахстанцев в 2022 году

    25 Ноября 2022, 17:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На электронной бирже труда объявлены более 107,6 тыс. вакансий. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все рабочие места, создаваемые бизнесом в рамках национальных проектов и в порядке частной инициативы, публикуются на электронной бирже труда. Сегодня платформа стала единой площадкой для поиска работы и поиска работников. Сейчас на электронной бирже труда опубликована информация о более, чем 106,7 тыс. свободных рабочих мест, и более 134,8 тыс. резюме соискателей. С начала года через электронную биржу труда нашли работу 445,1 тыс. человек», – сказал О. Ордабаев.

    Как отметил вице-министр, платформа enbek.kz стала супермаркетом для различных услуг, начиная от профессионального обучения и трудоустройства, до оформления трудовых отношений.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минтруда РК Цифровой Казахстан Трудоустройство
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