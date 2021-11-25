Электромобили в Казахстане: каковы перспективы развития производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О перспективах развития электромобилестроения в РК рассказали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе ведомства, особое внимание развитые рынки Европы, Японии, Канады, США уделяют развитию производства экологически чистой продукции и транспорта.

«Этот тренд актуален и для нашей страны. С 2017 года в Казахстане началось развитие производства электромобилей, когда в Послании Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» было поручено проработать вопрос дальнейшего развития производства электромобилей с экспортной ориентацией, предусмотрев создание необходимой инфраструктуры. На сегодняшний день утверждена Дорожная карта по развитию производства и созданию необходимой инфраструктуры, в рамках которой прорабатывается вопрос субсидирования части стоимости электромобиля, возможности передвижения по автобусным полосам, выделенные парковочные места и бесплатная парковка на платных стоянках и другие меры», - рассказали в пресс-службе МИИР.

Также отмечается, что отечественный производитель ТОО «СарыаркаАвтоПром» готов к запуску серийного производства электромобиля JAC iEV7s. На ТОО «Qaztehna» освоено производство электроавтобусов YUTONG, а на предприятии ТОО «Hyundai Trans Auto» запущено производство электроавтобусов Golden Dragon.

Таким образом, созданы все необходимые предпосылки для развития электромобилестроения в Казахстане.