Электромобили начнут производить в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Шавкат Мирзиёев поручил наладить производство популярных моделей электромобилей и расширить сервисную инфраструктуру в ближайшие два года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

Глава Узбекистана в ходе ознакомления с проектами по развитию электромобильной отрасли подчеркнул необходимость создания совместного предприятия с иностранной компанией, имеющей опыт организации производства популярных моделей.

«Электромобили стремительно входят в нашу повседневную жизнь. Импорт растет. Почему? Потому что есть спрос. Расходы, связанные с эксплуатацией таких автомобилей, меньше, сервис обходится дешевле. Самое главное, наши люди предпочитают их. Поэтому нам необходимо обеспечить население доступными, малозатратными, современными электромобилями», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Электромобили требуют наличия соответствующей инфраструктуры. Сейчас в стране насчитывается всего 50 зарядных станций, они расположены в основном в Ташкенте и Самарканде. Центров технического обслуживания электромобилей нет.

Поставлена ​​задача установить в ближайшие два года 2 тысячи зарядных станций на парковках, топливных заправках и трассах. К этим станциям будут применяться льготы по земельному налогу, налогам на имущество и прибыль. Предпринимателям-владельцам зарядных станций будет предоставлено право продавать электроэнергию по свободной цене.

«Мы должны смотреть не на один год, а на десятки лет вперед. Поэтому, учитывая экологическую повестку и ради будущего, нам нужно развивать эту отрасль сейчас. Чем раньше мы это сделаем, тем больше конкуренции появится на рынке автомобилей», - отметил Шавкат Мирзиёев.





Фото:president.uz



