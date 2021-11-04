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    Электромобили начнут производить в Казахстане

    4 Ноября 2021, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 2022 года начнется производство электромобилей. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях развития производства экологически чистого транспорта на отечественных предприятиях освоено производство электроавтобусов YUTONG и Golden Dragon в городах Сарань и Алматы и электромобиля в городе Костанае. Кроме того, с 2022 года начнется производство электромобилей Hyundai Ioniq, а также KIA EV6 c 2023 года», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Он отметил, что для создания инфраструктуры электромобилям и электроавтобусам в городах Нур-Султан, Алматы и Павлодар установлены 110 электрозарядных станций. В целях стимулирования приобретения автомобилей с электрической тягой, в Казахстане владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Промышленность Экономика
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