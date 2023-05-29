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    Электромобиль из старого авто смастерили преподаватели колледжа в Туркестанской области

    29 Мая 2023, 13:16

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Преподаватели колледжа 19, расположенного в Байдибекском районе, смастерили электромобиль, изменив структуру автомобиля марки «Тiko», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Они убрали мотор, вместо него установили устройство, которое получают электроэнергию. Автомобилем уже можно пользоваться. Интересно то, что, машина заводится в беззвучном режиме. Также не нужно заливать горючее и проверять масло мотора.

    «В Шымкенте некоторые перевозят кирпич на электрическом мотоцикле. Мы связались с ними, посмотрели структуру. Таким образом, решили, что сами будем мастерить. Эту работу мы выполнили вместе с несколькими преподавателями колледжа. Например, если автоэлектрик соединяет провода, автомеханик меняет мотор. Мы хотели получить награду в конкурсе «WORLDSKILLS TURKISTAN-2023». Мы уже пожинаем плоды своего труда. Завоевали награду на конкурсе», - сказал преподаватель Абзла Кулмаханов.

    Если вы хотите зарядить электромобиль, с этим никаких проблем не возникнет. Можно заряжать даже дома с энергией и током в 220 ВТ. Аккумулятор расположен на конечных сиденьях авто. Можно передвигаться на авто в течение 4-5 часов с имеющейся энергией.

    «Сборочные работы, которые начали осенью, завершились только этой весной. Свой вклад в эту работу внесли наши коллеги Айдар Беймбетов, Абзал Кулмаханов, Кайрат Рахымбеков, Канат Ауезхан и другие. Это наша совместная работа», - сказал старший мастер Бауыржан Ауелбеков.

    Преподаватели колледжа также изменили структуру «Москвича» марки «АЗЛК» и сделали машину такой, что она не выбирает дорогу. Она выглядит как военный «джип».

    Преподаватели колледжа также могут похвастаться трактором, который смастерили вручную. Двигатель взяли из грузовика ГАЗ-51. Кузов тоже сделали вручную.

    «Сейчас преподаватели колледжа проводят практические занятия для студентов, используя созданные ими машины. Также они вовлекают студентов в процесс современного машиностроения», - добавил директор колледжа Айдарбек Ильясов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область Образование Общество Человек труда
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