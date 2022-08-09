Электромеханик погиб на разрезе «Восточный» в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 42-летний электромеханик при производстве работ получил травму на разрезе «Восточный». В Павлодарском областном управлении труда сообщили, что от полученных травм мужчина скончался на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай на разрезе «Восточный» произошел 9 августа в 11:35.

«Погибший – электромеханик циклично-поточного вскрышного участка. При проведении ремонта обводной вал барабана сместился, из-за чего мужчину зажало между валом и несущей металлоконструкцией дробильной установки», – добавили ДЧС.

Погибшему было 42 года. Обстоятельства несчастного случая расследуют в областном управлении труда.





Фото: pavlodarnews.kz