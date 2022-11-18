Электроизоляционный завод загорелся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшей ночью в Петропавловске произошел пожар на предприятии по производству электроизоляционных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях пользователи жаловались на едкий запах и задымление в микрорайоне Подгора. На фото видны поднимающиеся столбы дыма.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, около трех часов ночи в технической шахте одноэтажного цеха ТОО «Изолит» загорелось оборудование по производству лакотканных изделий и электроизоляционных материалов.

«Стены цеха бетонные, высотой 12 метров. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра. С места пожара эвакуировали четверых человек. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в пресс-службе.

На ликвидацию пожара потребовалось почти три часа.

Несколькими часами ранее в Петропавловске, на станции технического обслуживания, произошел взрыв газо-воздушной смеси. Пострадали девять человек.



