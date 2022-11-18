Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Электроизоляционный завод загорелся в Петропавловске

    18 Ноября 2022, 09:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшей ночью в Петропавловске произошел пожар на предприятии по производству электроизоляционных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях пользователи жаловались на едкий запах и задымление в микрорайоне Подгора. На фото видны поднимающиеся столбы дыма.

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, около трех часов ночи в технической шахте одноэтажного цеха ТОО «Изолит» загорелось оборудование по производству лакотканных изделий и электроизоляционных материалов.

    «Стены цеха бетонные, высотой 12 метров. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра. С места пожара эвакуировали четверых человек. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в пресс-службе.

    На ликвидацию пожара потребовалось почти три часа.

    Несколькими часами ранее в Петропавловске, на станции технического обслуживания, произошел взрыв газо-воздушной смеси. Пострадали девять человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
    Трехкомнатную квартиру получит семья столичного пожарного, вынесшего из огня людей
    Бутики горели рядом с торговым центром «Бакорда» в Алматы
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров