Электроэнергия подорожает в Великобритании на 80%

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский регулятор цен на электроэнергию Ofgem объявил о росте на 80% цены, которую электрокомпании могут взимать с потребителей с октября этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Если раньше в среднем по стране домохозяйства платили около 2000 фунтов в год, то уже к концу этого года средний счет за электроэнергию вырастет до 3550 фунтов.

Столь серьезный рост стоимости электричества в Великобритании резко увеличит общие расходы домохозяйств на основные потребительские статьи, при том, что инфляция в стране уже превысила 10%. Правительство будет вынуждено представить в парламенте проект пакета социальной помощи для населения, чья покупательная способность падает.









Фото:lat.egemen.kz





