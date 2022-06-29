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    Электроэнергия подорожает для костанайцев в среднем на 200 тенге

    29 Июня 2022, 21:57

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Пилотный проект по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию презентован в Костанае. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин встретился с жителями Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встреч были разъяснены предстоящие изменения в рамках пилотного проекта по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию по категориям потребителей.

    По данным, представленным Сериком Жумангариным, сегодня тарифы энергоснабжающих организаций (ЭСО) дифференцируются по группам потребителей: бытовые, юридические лица и бюджетные организации. Тарифы для бытовых потребителей дифференцируются в сторону снижения за счет искусственного увеличения для юридических и бюджетных потребителей. В результате по всей стране представители МСБ переплачивает 31 млрд тенге ежегодно. Именно МСБ, так как крупный энергоемкий бизнес покупает электроэнергию напрямую с электростанций, и дифференциация на них не распространяется.

    «Пилотный проект реализуется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, отмена дифференциации тарифов будет проводиться в течение нескольких лет. 2 марта 2022 года на совещании у Президента страны по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры было поручено начать данную работу в пилотном режиме в трех регионах – Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях», - информировал Серик Жумангарин.

    Ранее услуги электроснабжения всегда оказывала одна монопольная компания. На сегодня это 36 регулируемых энергоснабжающих организаций, и каждая из них обслуживает отдельно взятый регион. Из-за этого потребитель сегодня привязан к одному поставщику услуг.

    В рамках пилотного проекта для жителей Костанайской области стоимость ежемесячной оплаты в квитанциях за электроэнергию увеличится в среднем на 200 тенге, в зависимости от объема потребляемой энергии. Для социально нуждающихся слоев населения тариф не изменится – разницу им будет субсидировать государство за счет адресной жилищной помощи. В остальных регионах Казахстана отмена дифференциации тарифов на электроэнергию начнется с 2023 года.

    Как пояснил руководитель управления жилищных отношений Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Султангали Жалкул, услугу предоставления жилищной помощи планируется автоматизировать с использованием Цифровой карты семьи и дальнейшей ее интеграции с информационной системой (ИС) «Е-шанырак».

    «Для обеспечения прозрачности процессов управления жилищным фондом и контроля населением затрат на коммунальные нужды, мы планируем интегрировать всех субъектов ЖКХ в единую цифровую экосистему «Е-шанырак», - подчеркнул он.

    Тема встреч вызвала живое обсуждение и много вопросов со стороны приглашенных участников. Было отмечено, что до пересмотра тарифов будет организована разъяснительная работа среди МСБ о необходимости снижать цены на свои товары, работы, услуги.

    Фото: electricitymatch.com

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Энергетика Костанайская область Цены и тарифы Общество
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