Электричество отключили в центре Алматы: названы причины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд домов в трёх районах Алматы остался без электричества. В «Алатау жарык компаниясы» назвали предварительную причину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным компании, подача электроэнергии потребителям ряда секторов в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах Алматы возобновлена в течение часа.

Сообщается, что отключение электричества жилых домов и иных зданий, расположенных в контуре улиц Сатпаева – Кунаева – Толе би – Сейфуллина, произошло из-за сбоя в работе подстанции ПС-58А.

«Предварительной причиной возникновения внештатной ситуации специалисты АО «Алатау жарык жомпаниясы» называют механическое повреждение кабельной линии, питающей подстанцию ПС-58А», - пояснили в АЖК.