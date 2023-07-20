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    Электричество отключили в центре Алматы: названы причины

    20 Июля 2023, 22:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд домов в трёх районах Алматы остался без электричества. В «Алатау жарык компаниясы» назвали предварительную причину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным компании, подача электроэнергии потребителям ряда секторов в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах Алматы возобновлена в течение часа.

    Сообщается, что отключение электричества жилых домов и иных зданий, расположенных в контуре улиц Сатпаева – Кунаева – Толе би – Сейфуллина, произошло из-за сбоя в работе подстанции ПС-58А.

    «Предварительной причиной возникновения внештатной ситуации специалисты АО «Алатау жарык жомпаниясы» называют механическое повреждение кабельной линии, питающей подстанцию ПС-58А», - пояснили в АЖК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Энергетика Алматы Происшествия
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