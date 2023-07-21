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    Электричество отключат в крупном микрорайоне Атырау из-за аварии

    21 Июля 2023, 01:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау продолжают ликвидировать масштабную аварию на канализационном коллекторе в крупном микрорайоне Балыкши, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба акимата Атырау, коммунальное государственное предприятие «Атырау Су Арнасы» продолжает работы по устранению аварии на канализационном коллекторе в микрорайоне Балыкши.

    В ходе устранения аварии микрорайон накануне отключили от подачи холодного водоснабжения. Также коммунальное предприятие предупредило, что в целях обеспечения безопасности в части микрорайона отключат электроснабжение. О сроках ликвидации аварии не сообщается.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область ЖКХ Происшествия Регионы Казахстана Вода Атырау
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