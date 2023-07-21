Электричество отключат в крупном микрорайоне Атырау из-за аварии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау продолжают ликвидировать масштабную аварию на канализационном коллекторе в крупном микрорайоне Балыкши, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба акимата Атырау, коммунальное государственное предприятие «Атырау Су Арнасы» продолжает работы по устранению аварии на канализационном коллекторе в микрорайоне Балыкши.

В ходе устранения аварии микрорайон накануне отключили от подачи холодного водоснабжения. Также коммунальное предприятие предупредило, что в целях обеспечения безопасности в части микрорайона отключат электроснабжение. О сроках ликвидации аварии не сообщается.