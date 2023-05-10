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    Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая

    10 Мая 2023, 01:57

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В части Атырау и двух пригородных поселках 10 мая отключат электричество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, акционерное общество «Атырау Жарык» предупредило об отключении 10 мая электроэнергии на части улиц города и двух пригородных посёлков. Сделано это будет для безопасного проведения капитальных работ по замене оборудования.

    С 10 до 17 часов электроэнергии не будет в микрорайоне Жумыскер, на улицах Гарышкер, Актау, Жастар, Бекмагамбетова, Ак-Жайык, Муталиева, Муханжанова, Каспий, Кунанбаева, Абишева, Мерген, Мендекеш, Сатыбалдиева, Акын Сара, Сланова, Омарова, Баймуханова, в микрорайоне Рембаза, на улицах Жастар, Конарбева, Спутник, Нсанбаева, Кожахметова, Алдан Исаева, Казахстан, в поселке Ракуша.
    Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Атырауская область ЖКХ
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