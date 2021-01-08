Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Электричество на избирательных участках в Туркестанской области будет работать бесперебойно

    8 Января 2021, 22:41

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 10 января 2021 года пройдут выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. На избирательных участках будут дежурить не только наблюдатели, пожарные и врачи, но и энергетики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В головном офисе ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» состоялось совещание под руководством Бекжана Алимкулова, главы территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Туркестанской области, и Нурмана Шильдерханова, возглавляющего Шымкентский городской территориальный департамент. Основная цель совещания заключалась в том, чтобы гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии на избирательные участки и отделения.

    Напомним, в Туркестанской области будут работать 908 избирательных отделений. В частности, в Арыси - 34, Кентау -74, Туркестане - 50. По районам: в Байдибекском - 50, Жетысайском - 72, Казыгуртском - 61, Келесском - 58, Мактааральском - 59, Ордабасинском - 49, Отырарском - 40, Сайрамском - 86, Сарыагашском - 79, Созакском - 39, Толебийском - 67, Тюлькубасском - 60, и в Шардаринском - 33.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фермерские теплицы смогут претендовать на возмещение расходов на электричество и газ - МСХ
    Субсидировать расходы тепличных хозяйств на электричество планируют в Казахстане
    Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
    Несколько сел в Павлодарской области на время отключат от электричества
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски