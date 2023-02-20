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    Электрическую подстанцию «Батыс» в Костанае запустят до лета

    20 Февраля 2023, 19:17

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Строящуюся в Костанае с 2021 года электрическую подстанцию «Батыс» в Костанае запустят уже в первом полугодии этоо года. Об этом сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Костанае насчитывается более 29 тысяч километров электросетей, изношено свыше 72%. Передают и распределяют энергию в регионе 4 частные и 3 коммунальных предприятия.

    «Производство электроэнергии в области осуществляют 3 энергоисточника общей установленной мощностью 285,5 МВт: это Костанайская ТЭЦ, ТЭЦ АО «ССГПО» и Аркалыкская ТЭЦ. С 2021 года реализуется проект «Строительство подстанции 220/110/10 кВ «Батыс» в городе Костанае» общей сметной стоимостью 11,5 млрд тенге. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в первой половине 2023 года»,- сообщил Д. Аскаров.

    В целом, на перспективу в регионе есть 5 проектов по реконструкции сетей электроснабжения общей протяженностью 69,3 км на общую сумму 8,3 млрд тенге. Также, по данным ведомства, в этом году на уточнение республиканского бюджета заявлены 3 проекта по реконструкции 29,3 км сетей электроснабжения на сумму свыше миллиарда тенге.

    «Также для увеличения надежности электроснабжения южных регионов области подана бюджетная заявка на разработку проектно-сметной документации по проекту реконструкции сетей электроснабжения в городе Аркалыке общей сметной стоимостью 8 млрд тенге», - подытожил Даурен Аскаров.

    Ранее сообщалось, что в Костанае строят электрическую подстанцию «Батыс», которая, как предполагается, увеличит надежность электроснабжения города, разгрузит и создаст резерв на крупных городских подстанциях.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Энергетика Костанайская область ЖКХ Строительство
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