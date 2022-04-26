Электрические столбы обрушились во время ливня в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Объекты, пострадавшие во время ливней и сильного ветра, продолжают восстанавливать в Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

24 апреля, в 19:25, в Кентау произошло усиление ветра до 30-40 м/с, сопровождавшееся сильным дождем. «В результате обрушились кровли двух многоэтажных жилых домов, крыши двух образовательных объектов, одного частного жилого дома, кровля здания городской полиции. Также были повреждены рекламные щиты, пострадали деревья на улицах и в парках», - проинформировали в пресс-службе акимата.

В тот же вечер аким города Рашид Аюпов провел экстренное заседание и поручил в первую очередь привести инфраструктуру в порядок, расчистить дороги, определить и урегулировать опасные зоны.

В областное управление образования направлено письмо для рассмотрения заявки по восстановлению кровельного покрытия одной школы и одного детского сада, пострадавших во время ливней.

Выяснилось, что во время ливней обрушились пять электрических столбов на улицах города, из-за чего 10% территории города осталось без света. Восстановительные работы уже проведены.

В данный момент ведется работа по установлению ущерба. Он нанесен и автомобилям пяти жителей. К счастью, человеческих жертв нет. Более 200 деревьев, упавших из-за ветра, были вырублены, а территория расчищена.

В работе по ликвидации последствий стихийного бедствия в ночное время было задействовано около 50 человек, днем - 60, а также пять единиц техники. Сейчас специалисты приводят в порядок художественную арку и баннер.

Акимат города продолжает выявлять поврежденные объекты, разрабатываются дефектные акты и сметные документы. В настоящее время все учреждения в Кентау работают в штатном режиме.



