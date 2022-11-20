Электоральный процесс в Кыргызстане прошел без нарушений – международный наблюдатель МПА СНГ

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Международный наблюдатель от МПА СНГ Исламбек Мурсабеков отметил, что избирательный процесс на внеочередных выборах Президента Казахстана в Бишкеке прошел без замечаний и нарушений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы наблюдали за ходом выборов на участке в Посольстве Казахстана в Кыргызской Республике. Хотелось бы отметить, что участковая комиссия организовала выборный процесс на высоком уровне в соответствии с законодательством РК и требованием международных стандартов выборов, провела большую информационную работу. Мы видели, как избиратели участвовали в голосовании. На участке были размещены информационные стенды о кандидатах, ходе и порядке голосования, а также установлена кабина для тайного голосования. Соответственно все условия были созданы, чтобы казахстанцы смогли реализовать свое избирательное право. В ходе голосования каких-либо замечаний и нарушений не зафиксировано», - заявил международный наблюдатель И.Мурсабеков.

Ранее сообщалось, по состоянию на 17:00 на избирательном участке №264 в Кыргызстане проголосовало 100 процентов казахстанских граждан.



