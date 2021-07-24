Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Елдос Сметов: Я боролся за «золото»

    24 Июля 2021, 20:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Своими эмоциями после победы в Олимпийских играх в Токио поделился Елдос Сметов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выражаю всем благодарность за поддержку. Это моя вторая Олимпиада. Я боролся за «золото». Сделал все, что мог. Но удостоился «бронзы», рад, что получил медаль. Конечно же, лучше вернуться в страну с медалью, чем без», - сказал Елдос Сметов в ходе телемоста с Токио.

    Напомним, сегодня в Токио состоялся поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато.

    Добавим, в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай