ElbasymenBirge: активисты «Jas Otan» поздравили Елбасы в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня столицы и 80-летнего юбилея Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева жасотановцы запустили челлендж #ElbasymenBirge в социальных сетях Instagram и Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках челленджа было опубликовано более 100 видеороликов с участием деятелей культуры и спорта, инфлюенсеров, молодых предпринимателей, государственных служащих и молодежи со всех регионов Казахстана. Спикеры видеороликов, будучи в футболке с изображением Елбасы, поделились своими воспоминаниями, связанными с Н.А. Назарбаевым (встречи, выступления на форумах/мероприятиях, получение наград и другие).

Кроме того, сотрудники и активисты молодежного крыла «Jas Otan» опубликовали поздравительные посты под хэштегом #ElbasymenBirge, где отмечается вклад Елбасы в становление РК. В данной акции приняли участие более 3 тысяч активных членов молодежного крыла, которые опубликовали более 500 постов в социальных сетях Instagram и Facebook. Жасотановцы поделились своими воспоминаниями и выразили теплые пожелания Елбасы.

В челлендже приняли участие киноактриса, заслуженный деятель Казахстана, обладательница приза Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, призёр Олимпийских игр, чемпион Азии, чемпион и призёр международных турниров Акжурек Танатаров, исполнительный директор общественного объединения «Ассоциация стипендиантов международной стипендии Президента РК «Болашак» Лаура Демесинова, председатель ОФ «Лига волонтеров» Айсулу Ерниязова, руководитель управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана Даулет Карибек и другие.



