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    Елбасы является символом нашей Независимости – Крымбек Кушербаев

    1 Марта 2021, 15:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отмечая в этом году 30-летие нашей Независимости, мы придаем Дню благодарности особый смысл. Об этом заявил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, выступая на круглом столе, посвященном 30-летию Независимости РК и учреждению праздника Дня благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отмечая в этом году 30-летие нашей Независимости, мы придаем Дню благодарности особый смысл. Этим мы хотим выразить огромную благодарность тем, кто стоял у истоков создания и становления независимого Казахстана», - сказал Крымбек Кушербаев.

    Госсекретарь подчеркнул, что, в первую очередь, мы должны быть глубоко благодарны Первому Президенту - Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, воплотившему многовековую мечту наших предков о свободе и суверенитете.

    «И сегодня, как отметил Глава государства, наш Елбасы является символом нашей Независимости. Он осуществил невероятно сложный постсоветский транзит и сумел уберечь наш народ от социальных потрясений и гражданских конфликтов», - добавил Крымбек Кушербаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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