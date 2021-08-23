Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной Султана Оразалина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Султана Оразалина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Разделяя горечь утраты, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного писателя, литературного критика, тележурналиста, заслуженного деятеля Казахстана Султана Шариповича Оразалина.

«Всю свою сознательную жизнь Султан Шарипович посвятил сферам литературы и культуры, особое внимание уделяя развитию казахского телевидения и радио. Будучи высоким профессионалом и талантливой личностью, он успешно совмещал творчество и государственную деятельность.

Его авторские программы, познавательные телепередачи и литературные труды, раскрывающие актуальные социальные проблемы общества, не теряют своей ценности и поныне», - говорится в телеграмме.

Елбасы выразил уверенность в том, что память о достойном человеке, завоевавшем симпатию общественности как умелый организатор и искусный интервьюер, навсегда останется в сердцах людей.