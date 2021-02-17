Елбасы выразил соболезнования родным и близким Нуртлеу Имангалиулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким известного казахстанского тележурналиста, заслуженного деятеля Казахстана Нуртлеу Имангалиулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Елбасы с глубокой скорбью воспринял весть о кончине Нуртлеу Имангалиулы.

«Нуртлеу Имангалиулы всю свою сознательную жизнь посвятил развитию казахского телевидения. Он был настоящим профессионалом своего дела, прошедшим путь от корреспондента до председателя правления Национального телеканала «Qazaqstan».

Его авторские программы, посвященные злободневным социальным проблемам, навсегда останутся в памяти народа.

Будучи ярким ведущим, интеллектуальным интервьюером, талантливой и узнаваемой личностью, которая привлекала зрителя своим неповторимым образом в эфире, он внес значительный вклад в развитие тележурналистики независимого Казахстана.

Уверен, что память о нем как достойном человеке, завоевавшем симпатию и восхищение многих казахстанцев, будет жить в сердцах людей», - говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что сегодня утром на 70-м году жизни скончался известный журналист Нуртлеу Имангалиулы.