Елбасы выразил соболезнования родным Абсаттара Дербисали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семье и родным общественного деятеля и ученого Абсаттара Дербисали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

Разделяя горечь утраты, Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной видного религиоведа, общественного деятеля и ученого Абсаттара Дербисали.

В телеграмме отмечается, что Абсаттар кажы Багысбаевич был мудрым, дальновидным и жизнерадостным человеком, посвятившим свою жизнь науке и религиозному просвещению. За время своего пребывания на посту главы Духовного управления мусульман Казахстана он внес вклад в повышение уровня работы муфтията, укрепление межрелигиозного мира и межнационального согласия в стране.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что имя Абсаттара Дербисали навсегда останется в памяти людей.







