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    Елбасы выразил соболезнования Президенту ОАЭ  в связи с кончиной его брата

    19 Ноября 2019, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Объединённых Арабских Эмиратов в связи с кончиной шейха Султана бен Заида аль Нахаяна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Елбасы выразил соболезнования Президенту Объединённых Арабских Эмиратов шейху Халифе бен Заиду аль Нахаяну в связи с кончиной его брата шейха Султана.

    «Шейх Султан оставил свой след в истории как выдающаяся личность, внесшая особый вклад в становление и процветание Объединённых Арабских Эмиратов. Уверен, что его яркий образ навсегда останется в памяти Вашего народа», - говорится в телеграмме.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Арабские эмираты Первый Президент - Елбасы
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