Елбасы встретился с Верховным муфтием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Во время встречи собеседники обсудили текущее положение в религиозной сфере и уделили внимание мерам, направленным на сохранение исторического и духовного богатства Казахстана.

Также Первый Президент Казахстана поздравил Наурызбая кажы Таганулы с избранием на должность председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия.

«Поздравляю с назначением. Знаю, что Вы обладаете соответствующими знаниями и опытом. Желаю успехов в Вашей деятельности», - сказал Елбасы.



