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    Елбасы встретился с Верховным муфтием

    26 Февраля 2020, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Во время встречи собеседники обсудили текущее положение в религиозной сфере и уделили внимание мерам, направленным на сохранение исторического и духовного богатства Казахстана.

    Также Первый Президент Казахстана поздравил Наурызбая кажы Таганулы с избранием на должность председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия.

    «Поздравляю с назначением. Знаю, что Вы обладаете соответствующими знаниями и опытом. Желаю успехов в Вашей деятельности», - сказал Елбасы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Религия Первый Президент - Елбасы
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