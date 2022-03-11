Елбасы встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял участие в Дипломатическом форуме в Анталье. Участники форума, среди которых главы государств и правительств, политики, дипломаты, бизнес-лидеры, ученые и эксперты обсудили широкий круг вопросов в области международных отношений в рамках всеобъемлющей темы «Перекодирование дипломатии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Кроме того, на полях Дипломатического форума Первый Президент Казахстана провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Елбасы поблагодарил Президента Турецкой Республики за приглашение принять участие в международном форуме, подчеркнув значение данного мероприятия в контексте происходящих глобальных геополитических изменений.

В свою очередь, Р. Эрдоган отметил весомый вклад Нурсултана Назарбаева в становление и развитие казахстанско-турецких отношений. Президент Турции также дал высокую оценку деятельности Первого Президента Казахстана в деле расширения и углубления интеграционных процессов стран тюркского мира.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной повестки дня, подчеркнув важность предпринимаемых усилий по урегулированию военного конфликта в Украине путем дипломатии и восстановления межгосударственного диалога.



