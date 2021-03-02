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    Елбасы встретился с Президентом Кыргызстана

    2 Марта 2021, 17:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Перед началом переговоров Елбасы и Президент Кыргызской Республики осмотрели экспозиции, представленные в «Назарбаев Центре».

    В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызстана.

    «Приветствую Вас в Казахстане. Народ Кыргызстана выразил Вам большое доверие на состоявшихся выборах. Желаю Вам успехов на пути построения светлого будущего для Вашего народа», - сказал Первый Президент Казахстана.

    Елбасы отметил высокий уровень сотрудничества и партнерства между братскими странами, достигнутый за годы независимости.

    Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул результативность состоявшихся сегодня переговоров между президентами Казахстана и Кыргызстана, указав на важность дальнейшего наращивания бизнес-контактов и укрепления экономических отношений.

    В свою очередь Садыр Жапаров выразил благодарность Первому Президенту Казахстана за его созидательный труд во благо построения и укрепления отношений между двумя народами.

    «Уважаю Вас не только как лидера Центральной Азии, но и как авторитетного политика мирового уровня. Вы внесли большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими народами», - сказал Президент Кыргызской Республики.

    Напомним, сегодня, 2 марта, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком и расширенном составах. Главы двух государств сделали Совместное заявление.

    По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации.

    Автор:

    Кыргызстан Первый Президент - Елбасы
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