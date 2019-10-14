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    Елбасы встретился с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым

    14 Октября 2019, 21:30

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

    В ходе встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую важность дальнейшего углубления тюркской интеграции.

    «Казахстан сотрудничает со всеми странами Тюркского мира. Я инициировал создание многих институтов Совета. Самое важное - обеспечить мир и согласие между нашими странами», - сказал Елбасы.

    В свою очередь, Сооронбай Жээнбеков отметил вклад Первого Президента Казахстана в укрепление сотрудничества стран Тюркского мира и поздравил Елбасы с присвоением статуса Почетного Председателя ССТГ.

    Автор:

    Азербайджан Первый Президент - Елбасы
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