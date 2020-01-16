Елбасы встретился с председателем Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи был обсужден ход реализации мероприятий в рамках осуществления реформ в судебной системе.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что суды занимают особое место в системе государственного управления, отметив важность работы по дальнейшему повышению доверия народа к судам.

«На повестке дня всегда остаются актуальными вопросы защиты прав граждан и повышения доверия населения к судебной системе. Была проделана немалая работа по данному направлению. Развитию этой сферы уделено особое внимание в Плане нации «100 конкретных шагов». Намеченные задачи исполняются, показатели неплохие. Доверие к судам растёт», - сказал Елбасы.

В свою очередь Ж.Асанов рассказал Нурсултану Назарбаеву о результатах проведения аттестации судей, предпринимаемых мерах по повышению качества судебных актов, снижению нагрузки на судей.

«Мы начали проведение аттестации судей по новой методике. В этом году из 377 судей, принявших участие в аттестации, 11 процентов не прошли ее. До конца года аттестацию пройдут еще 260 судей. Таким образом, в 2021 году 84 процента судей будут охвачены проверкой», - сказал председатель Верховного суда.

В завершение Первый Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что повышение эффективности судебной системы является актуальным вопросом для многих зарубежных стран.

«Отношение к судам меняется. Однако вам предстоит еще много работы. Не только одни мы занимаемся этой проблемой, но и другие государства уделяют этому особое внимание», - сказал Елбасы.