Елбасы встретился с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК - Елбасы.

Поприветствовав гостью, Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что ее визит придаст новый импульс развитию межпарламентского взаимодействия Казахстана и Азербайджана.

– В Туркестане завершилась 10-я юбилейная встреча Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран. Уверен, что все прошло хорошо. Город Туркестан стал областным центром в 2018 году. Вы, наверное, видели, каких результатов мы достигли в его строительстве за этот период времени. В этом городе планировалось проведение заседания Тюркского совета, но из-за пандемии оно состоялась онлайн, - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы отметил, что на протяжении многих лет работал над становлением и углублением двусторонних отношений.

– Мои личные отношения и с покойным Гейдаром Алиевичем, и с нынешним главой республики Ильхамом Гейдаровичем всегда были на высоком уровне. Мы очень дорожим этой дружбой, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Сахиба Гафарова поблагодарила Елбасы за теплый прием и передала ему самые наилучшие пожелания от Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

– Мне отрадно, что те отношения, которые были между нашими народами, продолжают развиваться. Нас сближает очень многое: тюркский мир, наши традиции, культура. Подтверждение этому я увидела и в Туркестане. Все, что мы увидели там, поразило всех нас, - сказала С.Гафарова.

Председатель Милли Меджлиса также рассказала о своих впечатлениях от знакомства со столицей Казахстана – городом Нур-Султаном.

– Для того, чтобы построить город на пустом месте нужна была не только политическая воля, но и большое сердце патриота своей страны, которое есть у Вас, - сказала С.Гафарова.