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    Елбасы встретился с председателем британо-казахского общества Рупертом Гудманом

    17 Ноября 2021, 19:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с председателем британо-казахского общества Рупертом Гудманом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по озвученным в ходе заседания «Астана клуба» темам, касающихся развития стран Евразии.

    «Спасибо за Ваше участие в заседании «Астана клуба». Весьма приятно беседовать с Вами. За эти годы я выстроил очень хорошие отношения с Великобританией», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Р.Гудман высоко оценил уровень организации и проведения заседания «Астана клуба» и выразил благодарность Елбасы за возможность встретиться и обсудить насущные вопросы повестки дня.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Великобритания Первый Президент - Елбасы АСТАНА КЛУБ-2021
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