Елбасы встретился с председателем британо-казахского общества Рупертом Гудманом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с председателем британо-казахского общества Рупертом Гудманом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по озвученным в ходе заседания «Астана клуба» темам, касающихся развития стран Евразии.

«Спасибо за Ваше участие в заседании «Астана клуба». Весьма приятно беседовать с Вами. За эти годы я выстроил очень хорошие отношения с Великобританией», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Р.Гудман высоко оценил уровень организации и проведения заседания «Астана клуба» и выразил благодарность Елбасы за возможность встретиться и обсудить насущные вопросы повестки дня.