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    Елбасы встретился с Наследным принцем Абу-Даби

    28 Октября 2021, 22:18

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Нурсултан Назарбаев и Наследный принц Абу-Даби дали высокую оценку динамичному развитию традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    В данном контексте были отмечены итоги визита Премьер-Министра Казахстана А.Мамина в г.Абу-Даби, в результате которого был подписан межправительственный документ об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана общим объемом инвестиций более 6 млрд. долларов.

    Елбасы сердечно поздравил народ Объединенных Арабских Эмиратов с «Золотым юбилеем» по случаю 50-летия образования страны, особо подчеркнув высокие результаты в различных отраслях, достигнутые за столь короткий исторический период.

    В ходе встречи Первый Президент Казахстана вручил шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну премию «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность», которая была присуждена Наследному принцу Абу-Даби за вклад в обеспечение мира, региональной стабильности и устойчивого экономического развития.

    В свою очередь шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Елбасы и членов Комитета по присуждению Назарбаевской премии за столь высокую оценку его деятельности.

    Отметив большую роль и заслуги Нурсултана Назарбаева в деле становления и укрепления отношений между Казахстаном и ОАЭ, Наследный принц Абу-Даби выразил уверенность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между двумя братскими государствами.

    Кроме того, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Напомним, Назарбаевская премия «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность» была учреждена Первым Президентом РК – Елбасы в 2016 году. Она присуждается за выдающийся вклад в нераспространение ядерного оружия, прекращение ядерных испытаний, использование ядерной энергии в мирных целях, а также за активную деятельность, направленную на укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами, равенства и обеспечение равной безопасности в межгосударственных отношениях. Лауреатами премии с момента ее учреждения являются король Иордании Абдалла II, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Арабские эмираты Первый Президент - Елбасы
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