Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Елбасы встретился с министром иностранных дел Ирана

    12 Ноября 2019, 15:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Нурсултан Назарбаев встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи Первый Президент Казахстана поблагодарил гостя за участие в заседании Astana Club.

    «Я внимательно слушал Ваше выступление, где Вы полностью обозначили все вопросы. Все эти 27 лет мы работаем над укреплением наших отношений. Я шесть раз посещал Вашу страну. По многим вопросам Казахстан всегда поддерживал Иран», - сказал Елбасы.

    В свою очередь Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что руководство и народ Ирана высоко оценивают вклад Первого Президента Казахстана в укрепление безопасности во всем регионе.

    Министр иностранных дел Ирана также выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за организацию в столице Казахстана переговоров по разрешению конфликта в Сирии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Иран Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге