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    Елбасы: Все усилия посвятил тому, чтобы Казахстан показывал себя достойно

    16 Декабря 2019, 17:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай поделился видео, в котором Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказывает о ценности нашей независимости и благодарит народ за поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я горжусь и говорю о том, что я верно и упорно служил во благо светлого будущего молодого поколения и нашего народа. Это – большая честь и огромное счастье. Вы знаете, что ради своей страны, своего народа и независимого Казахстана я, рискуя всем, был готов пойти на все испытания. Стремился сохранить такие ценности как независимость. Все свои усилия посвятил тому, чтобы наша страна показывала себя на достойном уровне. Вместе прошли все испытания благодаря нашему народу, который поддерживал меня», - отмечается в речи Елбасы.

    — inform.kz inform.kz

    Сегодня Казахстан отмечает День Независимости. 28 лет назад республика стала суверенным государством. 16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о государственной независимости нашей страны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    День Независимости Первый Президент - Елбасы
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