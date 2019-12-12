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    Елбасы вручил государственные награды

    12 Декабря 2019, 17:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе торжественной церемонии Нурсултан Назарбаев наградил орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» Помощника Первого Президента Абая Бисембаева, а также орденом «Барыс» I степени Руководителя Канцелярии Елбасы Махмуда Касымбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    - В этом году мы будем праздновать 28-летие Независимости. Отметив высокие заслуги перед Родиной, в преддверии Дня Независимости Президент вручил награды гражданам нашей страны. Я поздравляю вас с присвоением орденов. Продолжайте и дальше трудиться во благо страны, - сказал Первый Президент Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    День Независимости Первый Президент - Елбасы
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