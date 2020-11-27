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    Елбасы внес неоценимый вклад в становление гражданского общества – Крымбек Кушербаев

    27 Ноября 2020, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев внес неоценимый вклад в становление гражданского общества в Казахстане. Такое мнение высказал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на пленарном заседании IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Долг каждого гражданина – безупречно трудиться ради будущего процветания нашей страны. Это его высокий долг перед Родиной. Конечно, каждое государство может достигнуть хороших результатов, если в своем развитии оно придает значение способностям и возможностям всех граждан, их потенциалу и усердию, ведет продуманную политику, направленную на организацию гражданского общества. Елбасы Нурсултан Назарбаев внес неоценимый вклад в становление гражданского общества в нашей стране в годы независимости, а Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжил эту работу, дал возможность активно работать неправительственным организациям», – сказал К. Кушербаев.

    Госсекретарь отметил, что государство – это национальное образование, стремящееся к созданию единой страны, которое формируется благодаря единству граждан, имеющих общие интересы и возможности, объединенных общей судьбой. Поэтому нужно создавать все возможности для взаимодействия граждан, общества и государства.

    «Мы категорически против различных принципов, ставящих целью противопоставить друг другу общество и государство, гражданина и государство», – подчеркнул К. Кушербаев.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    История Казахстана Акорда НПО Патриотизм Общество Первый Президент - Елбасы
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