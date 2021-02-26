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    Елбасы провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

    26 Февраля 2021, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе беседы Елбасы сердечно поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского народа Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Президент Турецкой Республики поблагодарил Нурсултана Назарбаева за теплые слова и особо отметил его важную роль в качестве Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).

    В завершение телефонного разговора собеседники дали высокую оценку динамике развития отношений стратегического партнерства между двумя странами.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Турция Первый Президент - Елбасы
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