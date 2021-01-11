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    Елбасы проголосовал на сессии Ассамблеи народа Казахстана

    11 Января 2021, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в голосовании за кандидатов в депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Нур-Султане проходит XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. На сессии проходит голосование за выдвинутых Советом АНК кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей.

    В голосовании принял участие Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    Отметим, что свой голос отдали и Премьер-Министр РК Аскар Мамин, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, спикер Сената Маулен Ашимбаев, председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов, а также министры и другие члены Ассамблеи.

    В соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законом РК «Об Ассамблее народа Казахстана» 11 декабря 2020 года Советом Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, в числе которых - Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс Буларов,Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакиль Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тохтасунов, Абилфас Хамедов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    АНК Первый Президент - Елбасы Выборы-2021
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