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    Елбасы призвал партийцев участвовать в праймериз

    18 Августа 2020, 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Результатом перезагрузки правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране. Об этом заявил Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это проводится впервые, это внутрипартийные выборы, это и есть реальный социальный лифт, конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    В этой связи Елбасы призвал всех партийцев принять участие в праймериз.

    «Призываю всех партийцев, сторонников «Nur Otan» принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нур Отан Первый Президент - Елбасы
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