Елбасы принял заместителя Председателя АНК Марата Азильханова

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.kz.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о ситуации в сфере межэтнических отношений в стране и ходе подготовки к предстоящей XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой «30 лет единства, мира и согласия».

«Работа Ассамблеи, решение о создании которой я принял в 1995 году, находится на моем особом контроле. За это время было реализовано немало мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений. Наш опыт в данной сфере известен во всем мире, и многие страны хотели бы перенять его», - сказал Елбасы.

В ходе встречи отдельное внимание было уделено работе региональных Домов дружбы. Первый Президент указал на важность совместной работы акиматов и Ассамблеи народа Казахстана по дальнейшей реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства в регионах страны.

В завершение встречи Председатель Ассамблеи народа Казахстана дал ряд конкретных поручений.