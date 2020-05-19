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    Елбасы принял председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина

    19 Мая 2020, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы принял председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о текущей деятельности фракции «Nur Otan» в Мажилисе Парламента и ходе осуществления контроля за реализацией предвыборной программы партии.

    По информации Н.Нигматулина, из 137 законопроектов, принятых в работу Мажилисом, свыше 40 разработано депутатами-членами фракции «Nur Otan».

    Кроме того, Елбасы был проинформирован о выработанных парламентской фракцией предложениях в Комплексный план Правительства по восстановлению экономического роста в рамках деятельности по законодательному обеспечению антикризисного развития страны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мажилис Нур Отан Первый Президент - Елбасы
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